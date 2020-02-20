Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık

"Enflasyon, kur ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez daha yeni başladık" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık" ifadesini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME finansman paketinde artık TLREF endeksli ve sabit faizli olmak üzere iki seçenekli döneme geçileceğini açıkladı.

"Faiz oranı 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk Lirası'na dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."

'Enflasyonda, kurda ve faizlerde iyileşme başarısı sağladık ama yetmez'

Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" diye konuştu.