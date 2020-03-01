Putin: Petrol piyasaları 2008’den beri en kötü haftasını yaşadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftanın küresel petrol piyasası için 2008’den beri en kötü hafta olduğunu ifade etti.

Vnukovo Havalimanı’nda gerçekleşen bir toplantıda konuşan Vladimir Putin, “Geçen hafta 2008 krizinden bu yana, küresel ekonomi piyasaları için en kötü hafta oldu” dedi.

Putin’e göre, Çin’in cuma günü yayınlanan iş faaliyetleri endeksi 2008 küresel krizinin en düşük seviyesinin altına indi ve küresel stok endeksi yüzde 10’dan fazla düştü.

Diğer yandan brent petrolün varil fiyatı yılın başında 70 dolarken, hafta bitiminde 50 dolara düştü.