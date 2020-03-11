Euro 7 lirayı geçti, Borsa İstanbul 100 bin puanın altında

Borsa İstanbul'da dalgalı görünümdevam ediyor. Sabah saatlerinde hafif ekside başlayan sonrasında yüzde 2'ye yakın artıya geçen BIST 100 Endeksi, 100 bin puanın altına geriledi. Döviz piyasalarında da hareketli saatler yaşanıyor. Dolar 6.20'nin, euro 7 TL'nin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, dalgalı bir gün geçiriyor.

Dünya'nın aktardığına göre, güne hafif satıcılı başlayan endeks, Türkiye'de koronavirüs riskinin gerçekleşmesi nedeniyle gelen alımlarla yüzde 2'ye yakın artış kaydetti.

Güne 100 bin 400 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, 102 bin 830 puana kadar tırmandıktan sonra günün ikinci yarısında düşüşe geçti. 100 bin puanın altını gören endeks, 99 bin puanın altına kadar çekildi.

Dolar ve euro yeniden yükselişte

Hareketlilik sadece hisse senedi piyasalarıyla sınırla kalmadı. Dolar 6.20 seviyelerine kadar çıkarken, euro 7 liranın üzerinde alıcı buluyor.

Petrol fiyatları yeniden düşüyor

Petrol fiyatları haftaya yüzde 30 düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 10 artış kaydetmişti. Bugün ise brent petrolün varil fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Yüzde 4'ü bulan gerileme sonrası petrolün varili 35 dolar seviyelerine çekildi.