Rusya, Suudi Arabistan'a ilk kez buğday ihraç etti

Rusya Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı'ndan (Rosselhoznadzor) Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya, Suudi Arabistan'a 60 bin tondan buğday gönderdi.

Ürün, Suudi Arabistan'a gönderilmeden önce Rosselhoznadzor bünyesindeki ilgili birim tarafından ithalatçı ülkenin gerekliliklerine uygunluk bakımından denetlendi.

Rusya Ticaret Evi'nin söz konusu sevkiyatı birkaç ay önce kazandığı ihaleye istinaden gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ağustos 2019'da bir açıklama yapan Rosselhoznadzor, Suudi Arabistan’ın ithal buğdayda aradığı talepleri yumuşattığını ve Rusya’nın kraliyete buğday ihraç etme imkanı elde ettiğini duyurmuştu.

Şimdiye dek Suudi Arabistan'a tahıl ürünü olarak sadece arpa ihraç eden Rusya, bu ülkeye en fazla arpa sevk eden ülkeler arasında yer alıyor.