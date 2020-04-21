Trump: Suudi Arabistan’dan petrol ithalatının yasaklanması talebini değerlendiriyoruz

Teksaslı petrol üreticileri ABD’ye petrol sevkiyatını 4 kat arttıran ve yerli şirketleri piyasadan uzaklaştıran Suudi Arabistan’dan ithalatın yasaklanmasına yönelik ısrarlı talepleriyle ilgili Başkan Donald Trump'tan açıklama geldi.

Suudi kraliyetinin baş müttefiki Trump, yönetiminin ABD petrol sanayini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'dan yeni ham petrol sevkiyatlarını durdurma ihtimalini değerlendirdiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin başkanlık kararnamesiyle Suudi sevkiyatının durdurulmasını talep etmelerine dair sorularla karşılaşan Trump "Bu konuya bakacağız" dedi.

Basın toplantısına girmeden hemen evvel bu yöndeki önerilerden haberdar olduğunu söyleyen ABD Başkanı "Kesinlikle bol bol petrolümüz var, dolayısıyla buna bir bakacağım" diye ekledi.

Trump to consider halting Saudi oil imports, says U.S. has 'plenty' https://t.co/1z42JHyayX — Yörük Işık (@YorukIsik) April 21, 2020

Petrol fiyatlarının çöküşü ABD petrol sanayini iflasın eşiğine getirirken, Trump, talep düşüşünün kısa vadeli olduğunu ve mali sıkışıklıktan ve evde kal kampanyasından kaynaklandığını söyledi.

"Sorun, temelde, dünyanın hiçbir yerinde kimsenin araba kullanmaması... Fabrikalar kapandı, işyerleri kapandı. Gerçekten çok fazla enerjimiz, bilhassa da petroleümüz vardı, birdenbire piyasa değerlerinin yüzde 40-50'sini kaybettiler" diyen ABD Başkanı, petrol üreticisi ülkeler grubu OPEC+'nın petrol üretimini günde 15 milyon varil azaltmak için uzlaştığını, ama ekonomik sebeplerden güçsüz fiyatların daha da fazla azaltmaya mecbur bırakabileceğini anlattı.

"Piyasa olduğu gibi kalırsa insanlar onu ya yavaşlatacak ya da durduracak. Bu otomatik olacaktır ve halihazırda gerçekleşmektedir" diyen Trump, ABD federal devletinin acil durum ham petrol stoklarını (SPR) daha da doldurmayı ve bunun için alım yapmayı planladığını da teyit etti.