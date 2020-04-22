Merkez Bankası'ndan yeni swap limiti hamlesi

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği duyuru ile swap limitlerinde değişikliğe gitti.

Dünya'nın aktardığı habere göre, döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitleri, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltildi. Böylece yurtdışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaları rahatlatıcı bir adım atılmış oldu.

Merkez Bankası 4 Nisan’da yaptığı düzenlemede geleneksel swap ihale limitleri Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yani yaklaşık 10 milyar dolardan yüzde 30'una yani yaklaşık 15 milyar dolara yükseltilmişti.

Kotasyon swap limitleri ise Döviz Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20’si olarak kalmıştı. Bu da 10 milyar dolar olarak devam ediyordu. Şimdi bu limit de yükseltildi ve yüzde 30’a yani yaklaşık 15 milyar dolara yükseltilmiş oldu.