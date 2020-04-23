Motosiklette gümrük vergisi yüzde 30'a çıktı

Sözcü'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, motosiklete ilave yüzde 10 daha ek gümrük vergisi getirildi.

Yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi yüzde 30'a çıkarıldı. Uzak Doğu ürünlerine getirilen yüzde 10 ilave verginin 30 Eylül 2020 yılı tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Verginin bu ay sonuna kadar ithal edilebilecek tüm motosikletleri kapsamayacağı açıklanmasının ardından acil olarak toplanan motosiklet sektörü temsilcileri, üretilmiş motosikletlerin Türkiye'ye geliş süresinin 3-4 ayı bulduğunu belirtiler.

Sektör yetkilileri Uzak Doğu'dan verilen siparişlerin 1 ayda Türkiye'ye girmesinin lojistik açısından mümkün olmadığını eğer yetişirse bunun bir mucize olacağını dile getirdiler.

Yüzde 56 vergi yükü

Gelen son zamla fiyatlar tüketiciye şöyle yansıyacak: