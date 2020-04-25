Lukoil Başkanı: Petrol piyasası 2021'in ilk yarısına kadar dengelenecek

Lukoil Başkanı Vahit Alekperov, Rossiya 1 televizyonunda Nailya Askerzade'nin sunduğu “Tehlikeli Virüs. Ekonomi” programına konuk oldu.

Vagit Alekperov, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin Suudilerle birlikte gösterdiği çabalar ve ABD'nin bugün bu sorunun çözümüne katılması elbette piyasanın düzelmesini sağlayacaktır."

Petrol fiyatları, Kovid-19 pandemisi nedeniyle dünya çapında azalan talebin yanı sıra, OPEC + katılımcılarının petrol üretimini azaltma anlaşmasının uzatılması konusunda anlaşamamaları üzerine mart ayı başlarında hızlı bir şekilde düştü ve son yılların en düşük seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Bu koşullar altında OPEC + ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında petrol üretiminin günde 9.7 milyon varil, yılın ikinci yarısında 7.7 milyon varil ve 2021 yılından 2022’nin nisan ayının sonuna kadar 5.8 milyon varil oranında azaltılmasını öngören yeni bir anlaşma imzaladı.