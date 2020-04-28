Dolar 7 liranın üzerini gördü

Küresel piyasalarda salgın sonrası ekonomilerin açılma planlarının belirlenmeye başlamasıyla oluşan iyimser hava, petrolde yaşanan düşüşle yatay seyre döndü. Borsa İstanbul gün boyu yatay sergilerken dolar/TL bir kez daha 7 liranın üzerini gördü.

Küresel piyasalarda dün yaşanan iyimser hava, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle bugün yerini karışık bir görünüme bıraktı.

Dün ABD borsalarının artılarda kapanması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 20'yi bulan düşüşle birlikte ABD vadelilerinde yatay bir seyir dikkat çekiyor. Asya borsalarında ise Japonya hafif düşerken Çin borsaları da artıda kapandı.

Dünya'ınn aktardığına göre, petrol fiyatlarında sert hareketlerin kafaları karıştırdığı küresel piyasalarda yön bulma arayışı sürerken Borsa İstanbul güne yüzde 0.45'lik artışla 101 bin 722 puandan başladı.

Açılışın hemen ardından gelen satışlarla kısa süreli olarak eksiye geçen BİST 100 Endeksi, yeniden toparladı ve 102 bin puana doğru hareketlendi. Günün ikinci bölümünde ise BİST 100 Endeksi, 101 bin 300 ile 101 bin 700 bandında seyretti.

Dün borsalardaki alıcılı seyre rağmen yükselişini sürdüren dolar/TL kuru bugüne de 6.99 seviyelerinden başladı. Gün boyu 6.99 düzeyinde dengelenen dolar/TL kuru 7.0004 ile geçtiğimiz haftanın ardından bir kez daha 7 liranın üzerini gördü. Kur kısa bir süreliğine 7 liranın üzerini test ettikten sonra tekrar 6.99 seviyelerine çekildi.