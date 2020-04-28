Dolar 7 TL sınırında, altında düşüş sürüyor

Dolar/TL, 7 liranın altındaki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs endişeleriyle baskı altında olan kur yeni güne, 6,99 seviyelerinde başladı.

Dolar 7 TL sınırında seyrederken, euro/TL ise 7,56'da yer alıyor.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 381.80 TL'den işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü 385 TL'den tamamladı.

Gram altın 381,80 TL seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626.80 TL, Cumhuriyet altını da 2 bin 502 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.700 dolar seviyesinin hemen altında 1.698,35 dolar seviyesinde bulunuyor.