Türkiye'nin ABD'den LNG ithalatı şubatta 5 kat arttı

Türkiye’nin doğal gaz ithalatı şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 23 artış kaydederken ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 5 katına çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şubat ayına ilişkin sektör raporuna göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 2020 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak, 5 milyar 261 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Doğal gaz ithalatının yaklaşık 2 milyar 739 milyon metreküpü boru hatları, 2 milyar 522 milyon metreküpü de LNG tesisleri aracılığı ile gerçekleştirildi.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke Rusya oldu. Gazprom, şubat ayında Türkiye'ye 1 milyar 112 milyon metreküp doğal gaz sağladı.

Rusya'yı, 931 milyon metreküple ABD takip etti. Böylelikle ABD'nin ithalattaki payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. ABD, geçen yılın aynı döneminde 168 milyon, geçen ocak ayında da 193 milyon metreküp LNG sağlamıştı.

Böylelikle doğal gaz ithalatında ABD şubat ayında, Azerbaycan (860 milyon metreküp) ve İran (767 milyon metreküp) gibi geleneksel tedarikçileri geride bıraktı.