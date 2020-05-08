Dolar/TL haftanın son gününe 7.14'ten başladı

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen telefon trafiği dün piyasaların moralini artırdı. Haftanın son işlem gününde ABD vadelileri yüzde 1'lerin üzerinde artıda seyrederken Asya borsalarının tamamında primler söz konusu. Asya'da yüzde 2.5 civarı değerlenen Japonya NIKKEI 225, yüzde 2.5 civarı artıda.

Dünya'nın aktardığı habere göre, ün oldukça hareketli bir gün geçiren dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7.27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7.07'ye kadar çekildi ve günü 7.09'dan tamamladı.

Güne 7.14 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru 7.1530, euro/TL de 7.7620'den el değiştiriyor.