OPEC+ grubunun toplantısında varılan yeni anlaşma belli oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun petrol üretim kısıntısı anlaşmasını değerlendirdiği toplantıda tarafların mevcut petrol üretiminin 1 ay daha şu anki haliyle devam etmesini kararlaştırdığı belli oldu.

Toplantıda hazırlanan bildiri taslak metnine yakın bir kaynağın Sputnik'e aktardığı bilgiye göre OPEC+ grubu, petrol üretim kısıntısı anlaşmasını değerlendirdiği toplantıda mevcut petrol üretiminin 1 ay daha şu anki haliyle devam etmesini kararlaştırdı.

Kaynak, "Taslağa göre mayıs ve haziran ayları için yürürlükte olan, yani günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı temmuz sonuna kadar uzatılıyor" diye konuştu.

Video konferans yoluyla gerçekleşen bugünkü toplantıda OPEC ülkelerinin enerji bakanları, OPEC+ anlaşmasının ilk sonuçlarını, uygulanma biçimini ve ileriye dönük akıbetini değerlendiriyor. Ardından OPEC+ grubunun enerji bakanları bir araya gelecek.

Daha önce imzalanan anlaşmaya göre OPEC+ ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında petrol üretiminin günde 9.7 milyon varil, yılın ikinci yarısında 7.7 milyon varil ve 2021 yılından 2022’nin nisan ayının sonuna kadar 5.8 milyon varil oranında azaltacaktı.