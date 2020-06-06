Rusya Enerji Bakanı Novak: Petrol piyasası hâlâ kırılgan

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dünyadaki petrol talebinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticilerin anlaşması ve Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra toparlanmaya başladığını, ancak pazarın hâlâ kırılgan olduğunu söyledi.

Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) açılış toplantısında konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Karantina önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi ve kısmi ekonomik iyileşme, petrol talebinin toparlanmaya başlamasına neden oldu. Petrol üretiminin kısıtlanmasına ilişkin ortak eylemin olumlu etkisini görüyoruz" dedi.

Novak, OPEC+'nın ortak eyleminin, tarihteki petrol talebindeki en önemli düşüşün ciddi sonuçlara yol açmasının önüne geçtiğini belirterek şunları ifade etti:

"Bu yıl 9 ve 12 Nisan tarihlerinde düzenlenen OPEC Bakanlar Toplantısı'nın tüm katılımcılarına, tarihteki en önemli petrol talebindeki düşüşün ciddi sonuçlara yol açmasının engellenmesini sağlayan ortak eylemler için aldıkları yapıcı kararlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

OPEC ülkeleri, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından OPEC + anlaşması kapsamında mevcut petrol üretiminin 1 ay daha şu anki haliyle devam etmesini kararlaştırdı.

Daha önce imzalanan anlaşmaya göre OPEC+ ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında petrol üretiminin günde 9.7 milyon varil, yılın ikinci yarısında 7.7 milyon varil ve 2021 yılından 2022’nin nisan ayının sonuna kadar 5.8 milyon varil oranında azaltacaktı.