Hazine, yabancılar tahvil alsın diye Avrupalı bankayla anlaşma yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti için Euroclear Bank ile mutabakata vardığını, anlaşma ile yabancıların Türk tahvillerine erişiminin artacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığını belirtti.

Hazine'nin yazılı açıklamasında, "Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır" denildi.

Euroclear Bank ile Hazine’nin ortak açıklamasında ise Euroclear Bank tarafından sunulan takas ve saklama hizmeti sağlayabilen ülkelerin kazanımlar elde ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada lokal borçlanıcıların daha geniş likidite havuzlarına ulaşabildikleri ve bu sayede borçlanma maliyetlerindeki oynaklıkların azalmasını sağlayabildikleri belirtildi.

Diken'in aktardığı habere göre, Avrupalı iki saklama kuruluşu Euroclear ve Clearstream, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun getirdiği kısıtlamalar nedeniyle mayıs başında Türk Lirası işlemlerini durdurmuştu. Daha sonra BDDK bu iki kuruluşu sınırlamalardan muaf tuttuğunu açıklamış, Clearstream de bunun üzerine tekrar işlemlere başlamıştı. Bu anlaşmayla Euroclear da işlemlere başladı.

Yatırım danışmanlığı şirketi Bluebay’in Türkiye uzmanı Timothy Ash, anlaşmayı ekonomi yönetiminin aslında yabancı yatırımcıları lokal piyasalarda daha çok görmek istemesinin bir göstergesi olarak gördüğünü ifade etti.

Birkaç yıldır düşüş trendinde olan Hazine tahvillerindeki yabancı payı tek hanelere indi. Merkez Bankası’nın geçen hafta yayınladığı verilere göre ocak-mayıs döneminde yurt dışı yerleşiklerin tahvil piyasasından çıkışları yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık Merkez Bankası ve lokal bankaların payı ise artıyor.