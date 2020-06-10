OECD Türkiye'de bu yıl yüzde 4.8 daralma bekliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4.3 daralmasını bekliyor.

Küresel ekonomi için 2020 yılında daralma beklentisini yüzde 6 olarak açıklayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4.3 daralmasını bekliyor.

Pandemide ikinci dalga yaşanması durumunda ise bu daralmanın yüzde 8.1 olacağı öngörüldü.

Dünya'nın aktardığına göre, OECD bu yıl dünya ekonomisinde de yüzde 6'lık sert daralma bekliyor.

Kurum, ikinci dalga durumunda ise bu daralmanın yüzde 7.6'ya ulaşacağını öngörüyor.