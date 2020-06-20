Putin, Rusya'nın ekonomik rezervlerini değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ekonomisinin tüm alanlarda üretkenliği ve verimliliği önemli ölçüde artıracak rezervleri ve başarılı modelleri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen farklı iş sektörlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Putin, yaptığı açıklamada "Bugün, hakkında konuştuğumuz her şey, bir kez daha ekonomimizin, bir bütün olarak ülkenin tüm alanlarda üretkenliği ve verimliliği önemli ölçüde artıracak rezervleri ve başarılı modelleri olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Putin, koronavirüs kısıtlamaları kademeli olarak kalktıkça ülke ekonomisinin toparlandığını belirterek, Rusya'nın pandemi sırasında şeffaf piyasa mekanizmaları sayesinde gıda ve temel mal fiyatlarında ani sıçramaları önlemeyi başardığını kaydetti.