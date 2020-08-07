Dolar kuru tüm zamanların en yüksek değerini gördü

Türk Lirası'nın, dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar/TL kuru 7.32'yi aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Kur, bu sabah TSİ 11.10 civarında 7.3220 seviyesine kadar çıktı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş oldu.

Dün ve bugünkü gelişmeler sonrası Merkez Bankası, piyasadaki TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini destekleme yönünde adım attı. Ancak Dolar/TL kuru rekora yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.