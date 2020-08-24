Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Karadeniz'de bulunan rezervin değeri 80 milyar dolar

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Bloomberg HT'ye Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rezervin değerinin 80 milyar dolar olduğunu belirten Birol, "Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek" diyerek, mevcut ortamın doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti.

Rusya'dan alınan doğalgazda önemli bir indirim gerçekleşebileceğini söyleyen Birol, "Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolarlık yatırım gerekebilir" dedi.

Birol'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Dev kategorisini giren bir saha'