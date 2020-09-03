Dolar güne 7.38 seviyesinde başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 7.3880 liradan, euro 8.7220 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7.3860 liradan alınan dolar, 7.3880 liradan satılıyor. 8.7200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8.7220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7.3870 lira, euronun satış fiyatı ise 8.7400 lira olmuştu.

Foreks'in 18 banka ve kurum ekonomistiyle düzenlediği ankete göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.00, yıllık yüzde 11.89 artması bekleniyor. TÜİK, verileri saat 10.00'da açıklayacak. Aynı saatte yurt içi üretici fiyat verileri de gelecek.