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    TÜİK'ten tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişiklik: İşsizlik beklentisi çıkarıldı

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    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009211042888070-tuikten-tuketici-guven-endeksi-hesaplama-yonteminde-degisiklik-issizlik-beklentisi-cikarildi/

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan güncelleme sonrası işsiz sayısı beklentisi tüketici güven endeksinden çıkarıldı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici güven endeksi hesabını değiştirdiğini açıkladı.

    Dünya.com'un haberine göre TÜİK, güven endeksini belirlerken hesaplamaya dahil ettiği “Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali” göstergelerini değiştirdi.

    Bundan sonra TÜİK, güven endeksi hesabına işsiz sayısı beklentisi ile tasarruf etme ihtimali beklentisini dahil etmeyecek.

    Bunun yerine "Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi” verilerini alacak. Böylece işsiz sayısı beklentisi artık tüketici güven endeksine yansımamış olacak.

    'Avrupa Komisyonu tavsiyesiyle yapıldı'

    TÜİK’ten yapılan açıklamada Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) tarafından 2018 yılında tüketicilerin değerlendirme ve beklentilerini daha iyi ölçmek, düşüncelerini daha iyi yansıtmak ve endeksin kalitesini artırmak amacı ile çalışmalar yapıldığı belirtilerek "Bu çerçevede, oluşturulan yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarına 12 aylık dönem için 'işsiz sayısı beklentisi' ve 'tasarruf etme ihtimali' endeksleri dahil edilmezken, diğer iki alt endeks hesaplamalarda yer aldı” denildi.

    Açıklamada bu kapsamda, Ocak 2019 tarihinden itibaren DG ECFIN tarafından tüketici güven endeksi yeni alt endeksler kullanılarak hesaplanmaya başlanacağı belirtildi. Açıklamada "Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Tüketici Güven Endeksi'nin hesaplama yöntemi güncellendi. Güncellenen endeks serileri bugün yayımlanacak. Eski yöntemle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayımlanmaya devam edecek” denildi.

    Etiketler:
    Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN), Tüketim, Tasarruf, Türkiye, Ekonomi, İşsizlik, Genç işsizlik, Tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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