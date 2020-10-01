Dolar/TL 7.70'in altında

Piyasaların normalleşme adımlarının etkisiyle dün yönünü aşağıya çeviren dolar/TL düşüşün bu sabah da sürdürüyor. Dolar/TL 7.70'in altına gelirken euro/TL ise 9.04-9.05 bandında.

Türk Lirası, dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurlarına karşı kaydettiği değer artışını bu sabah da koruyor.

Dün kapanışa doğru belirgin bir şekilde düşüşe geçen ve 7.70'in diplerine doğru hareketlenen dolar/TL bu sabah 7.70'in altında işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığına göre, euro/TL'de bu sabah 9.05-9.04 aralığında seyrediyor. İngiliz sterlini ise yatay hareketlerle 9.97 liradan el değiştiriyor.

Altında son 4 yılın en büyük aylık düşüşü

Altın fiyatları dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde mesafe katedildiğine yönelik işaretlerin altını daha çekici hale getirmesiyle yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 1.891 dolardan işlem görürken eylül ayında 2016 yılından beri aylık en büyük düşüşünü kaydettikten sonra ekim ayına artıda başladı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 yükselerek 1.897 dolar seviyesini gördü.