Dolar/TL 7.91’i aşarak rekor tazeledi

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7.91 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Dün 7.8850 seviyesinden kapatan kur, sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü. Dolar/TL TSİ 11.00'de yüzde 0.36 artıda 7.9123 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 0.45 yükselişle 9.3183 oldu. Sterlin/TL yüzde 0.67 artarak 10.2550'den alıcı buldu.