Dolar güne 7.94 liradan başladı, gram altın 488 lirayla zirvede

İstanbul serbest piyasada dolar 7.9460 liradan, euro 9.3520 liradan güne başladı. Altının gram fiyatı 2 ay önce görülen 488 lira zirvesine kadar tırmandı. Çeyrek altın ise 800 lira ile rekor seviyede.

Serbest piyasada 7.9440 liradan alınan dolar, 7.9460 liradan satılıyor. 9.3500 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 9.3520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7.9270 lira, euro'nun satış fiyatı ise 9.3060 lira olmuştu.

Çeyrek altın 800 lira ile rekor seviyede

Dünya'nın aktardığına göre, altın fiyatları hem yurt içinde hem de küresel piyasalardaki yükselişini sürdürüyor.

Altının ons fiyatının 1.910 dolar düzeyine gelmesi ve dolar/TL kurunun rekorlarına her gün bir yenisini eklemesiyle birlikte gram altın fiyatları 2 ay önce gördüğü 488 liralık rekor düzeylere yükseldi.

Hafta başında 471 lira seviyelerindeki altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 488 liranın üzerine çıktı. Yaşanan son yükselişlerle birlikte gram altın bu hafta yüzde 2.7 değer kazanırken, bu ayki değer artışı ise yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Çeyrek altın 800 lira ile tarihi seviyeleri görürken, cumhuriyet altını 3 bin 182 liraya tırmandı.