Albayrak: İzlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısının ardından attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını kaydetti.

Bakan Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptık.

Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah.



Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın. pic.twitter.com/8utxLit9xB — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020

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