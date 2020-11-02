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    Kırmızı et tüketimi yüzde 30 düştü, makarna tüketimi yüzde 25 arttı

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011021043136748-kirmizi-et-tuketimi-yuzde-30-dustu-makarna-tuketimi-yuzde-25-artti/

    Türkiye'de 4 kişilik bir aile 2016 yılında toplam 37.2 kilo kırmızı et tüketirken, bu yılki tüketim oranı 28 kilo oldu. Makarna tüketimi yüzde 25 artarken, kırmızı et tüketimi yüzde 25-30 azaldı.

    Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği'nin (ETBİR) tahmini tüketim verilerinden aktardığı habere göre, yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 2019'da 8.6 kilo iken 2020’de 7 kiloya düştü.

    ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, "Bu yıl kırmızı et tüketiminde toplamda yüzde 30 daralma var. Tüketimin yüzde 15-20’si turizm sektöründen geliyordu. Turizmin ağır etkilenmesiyle gelir sağlayamadık. Bunun dışında tesislerin, toplu yemekhanelerin ve restoranların kapanmasıyla, çalışsalar da yüzde 20 kapasiteyle çalışmalarıyla buradaki tüketimi de kaybettik. Pandemi olmasaydı kişi başı tüketimin 8.6 kiloda, 2019 ile aynı kalmasını öngörüyorduk. Ancak bu da sert düştü” dedi.

    Makarna
    © AFP 2020 / OLIVIER MORIN
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    Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) son verilerine göre, 12-16 Ekim 2020 haftasında kıyma fiyatları İstanbul’da yıllık yüzde 22.6 zamlanarak 48.2 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise yıllık yüzde 5.7 artarak 40.3 TL’ye çıktı.

    Kuşbaşı fiyatları da İstanbul’da 20 zamlanarak 56.4 TL’ye çıkarken, Ankara’da yüzde 13 zamlanarak 48 TL’ye yükseldi.

    Tüketici fiyatları 2019 Eylül’den 2020 Eylül’e dana etinde yüzde 9 zamlandı. 2019 Eylül’de 47.8 TL olan dana eti fiyatları, 2020 Eylül’de 52.1 TL’ye çıktı. Aynı dönem aralıklarında kuzu eti fiyatları ise yüzde 16.5 artarak 61.3 TL’ye yükseldi. Fiyatların artmasının ana nedeni ise hayvancılık maliyetlerinin döviz kuruna bağlı olması. 2020 Ekim itibarıyla maliyetler yüzde 19.7 ile yüzde 60.7 aralığında arttı.

    Artan maliyetler altında en çok besicilerin ezildiğine dikkat çeken ETBİR Başkanı Yücesan, "Sanayi tesisinde 50 ton et işleniyorsa 35 tona düştü. Sanayici de zorda. Ancak üretici kazanç sağlayamadığı için bu işi tamamen bırakırsa, sanayici hiç toparlayamaz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Ahmet Yücesan, Et ve Süt Kurumu, pandemi, Turizm, Enflasyon, Cumhuriyet gazetesi, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR), Makarna, Kırmızı et, Türkiye
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