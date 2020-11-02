Albayrak: İhracatın her geçen gün güç kazandığı, cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz

Ekim ayında Türkiye tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatın ekimde yüzde 5.6 artarak 17.3 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız %5.6 artarak 17.3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95.3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" dedi.