Benzine 19 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



12/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 19 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 11, 2020

​Benzinin litresi İstanbul'da 6.77 liradan 6.96 liraya, İzmir'de 6.83 liradan 7.02 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.