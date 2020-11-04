Benzin ve motorine zam

İki gün önce yapılan indirimin ardından motorine 16 kuruş, benzine ise 17 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.80 lira olacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 4, 2020
05/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 17,
Motorinde 16 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Benzinin litresi İstanbul'da 6.58 liradan 6.75 liraya, İzmir'de 6.65 liradan 6.82 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 6.07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.02 liradan 6.18 liraya, İzmir'de 6.10 liradan 6.26 liraya yükselecek.
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