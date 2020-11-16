Türksat 5A ve 5B uydularına uzay sigortası

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre Türkiye, Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya göndermek için artık son hazırlıklarını yapıyor. Bu uyduların fırlatılması ve yörüngedeki faaliyetleri esnasındaki işlemler için büyük bir sigortalama faaliyeti gerekiyor.

Edinilen bilgiye göre yarın Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen arasında bir protokol imzalanacak ve böylece 5A ve 5B, Türkiye Sigorta güvencesi altına alınacak.

Uyduların üretim aşamasından yörüngeye gittikten sonraki bir yıla kadar olan süreci üretici şirket tarafından sigortalanırken, sigorta poliçesinin sona ermesinin ardından yörünge faaliyetleri esnasında yaşanabilecek aksaklıklara yönelik hakları ise bu yıl ilk defa Türksat gibi bir Türkiye Varlık Fonu şirketi olan Türkiye Sigorta tarafından korunacak.

Türkiye Sigorta’ya ayrıca Türksat 3A, 4A ve 4B’nin sigorta poliçesi şartlarının Türkiye’de de geçerli olması ve poliçedeki tüm sigortacılara karşı tek muhataplık imkanı sağlanacak.

Türksat 5A uydusu Space X firmasının ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezinden uzaya fırlatılacak. 5A uydusu ve 5B uydusu için şirkete yaklaşık 120 milyon dolar fırlatma bedeli ödenecek.

Türkiye’nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngesinde uydu hizmeti sağlanıyor. 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye’ye ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor.

Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapıldı. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak.

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi beklenirken, uydunun 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Ayrıca elektrikli itki sistemi ile Türkiye derin uzay ve Mars görevleri için de kabiliyet kazanmış oldu. Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak.

5B uydusu ise gelecek yılın haziran ayında fırlatılacak. 5B uydusu haberleşme alanında ciddi bir katkı sağlayacak. Türkiye’nin haberleşme hızı artacak. İnternet hızı katlanacak. Türksat 5B haberleşme uydusu üzerinde planlanan Ka-band kapasitesiyle özellikle ticari gemiler ile hava yolları pazarına odaklanılacak.