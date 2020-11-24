BDDK Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Aktif Rasyosu'nun kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin tüm kurul kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.