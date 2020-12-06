Ukrayna'nın Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma önerisine Moskova'dan yanıt: Boş tehdit

Rus senatör Elena Perminova, Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Leonid Kravçuk'un Donbass'taki eylemleri nedeniyle Rusya'yı uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarma önerisinin gerçekçi olmadığını ve boş tehdit niteliğinde olduğunu vurguladı.

Rusya Federasyon Konseyi Bütçe ve Finans Pazarları Komitesi Başkan Yardımcısı Perminova, Donbass temas grubunda Ukrayna'yı temsil eden ülkenin ilk Devlet Başkanı Kravçuk'un önerisini Sputnik'e değerlendirdi.

Perminova, "Bu, tamamen gayri ciddi ve profesyonellikten uzak bir öneri. Bunların tamamı boş tehdit. Rusya'nın bu sistemden çıkarılması gerçekçi değil, zira ülkemiz bu sistem içinde çok önemli bir yere sahip" dedi.

Rusya'yı SWIFT'ten çıkarma önerilerinin zaman zaman geldiğini anımsatan Perminova, ancak bu önerilerin uygulamaya koyulmayacağından emin olduğunu vurguladı.