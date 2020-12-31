AB, ekonomik ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalıştığı Çin'le yatırım anlaşmasına vardı

Britanya'yı serbest ticaret anlaşması eşliğinde uğurlayan AB, en büyük ekonomi unvanını ABD'den almaya hazırlanan Çin'le geleceğe yönelik yatırım anlaşmasının şartlarına dair mutabakata vardı. Avrupalı şirketlerin Çin pazarına erişimini artıracak anlaşma, özellikle Alman otomotiv devlerini memnun etti.

Britanya'nın resmen üyelikten çıkışına (Brexit) serbest ticaret anlaşmasını eklemek suretiyle büyük bir krizi savuşturan Avrupa Birliği (AB), ardından, son 4 yılı ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve ekonomik yaptırımlarının kıskacında geçiren Çin Halk Cumhuriyeti ile yatırım anlaşmasına vardı.

AB ile Çin'in 7 yıl süren müzakerelerin ardından geleceğe yönelik yatırım anlaşmasının şartlarına dair mutabakata varması, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün video konferans yoluyla yaptığı 5'li görüşmeyle taçlandırıldı.

CRI TÜRK ÖZEL| 📌 Çin ve AB imzaları attı.



📌 Kapsamlı Yatırım Anlaşması hangi konuları kapsıyor?



📌 Liderler ne dedi, süreç nasıl işleyecek?



📌 ABD cephesi nasıl değerlendiriyor?



📌 Merak edilenleri @GokhunGocmen yanıtladı:https://t.co/Y4chB9pKx3 — CRI Türkçe (@CRI_Turkish) December 31, 2020

AB, Çin'de otomobilin anahtarını çeviriyor

Yürürlüğe girmesinin en az bir yıl daha alması beklenen anlaşma, AB'nin hem ortak hem rakip gördüğü Çin'le yeni bir ilişki şekillendirme çabasının parçasını oluşturuyor. AB'nin dünyanın 2. en büyük ekonomisi Çin ile ekonomik ilişkileri modernize etme yönündeki en kapsamlı girişimi niteliğindeki anlaşma, Avrupalı şirketlerin Çin pazarına erişimini artıracak ve AB'nin aleyhine ticari dengesizliğe bir nebze çeki düzen verecek.

Mutabakata varılan anlaşmanın ana hatları şunlar:

*Avrupalı firmalar, elektrikli otomobiller, telekom bulut hizmetleri ve yer hizmetleri gibi hava ve deniz taşımacılığıyla bağlantılı belirli alanlarda Çin'de faaliyet gösterme izni alacak.

* Otomotiv sektörü, birçok finansal hizmet, özel hastane, reklam, emlak ve kanalizasyon gibi çevre hizmetleri için ortak girişim şartı ortadan kalkacak.

* Çin, yabancı şirketlerden zorla teknoloji transferini yasaklamak için yasalar çıkaracak, sübvansiyonlar konusunda daha şeffaf olacak ve devlete ait işletmelerin yabancı yatırımcılar aleyhine ayrımcılığını engelleyecek.

AB'den hem insan hakları eleştirisi hem ticaret anlaşması

İklim krizinin önlenmesi, emekçi hakları, Çin'in suçlandığı zorla çalıştırmaya karşı mücadeleyle ilgili taahhütler de içeren anlaşmaya dair mutabakata varılması, AB'nin, koronavirüs pandemisiyle ilgili haberleri gerekçesiyle bir yurttaş gazetecinin hapse atılmasından ötürü Çin'i eleştirmesinin ertesinde geldi.

Alman devlerinde sevinç

Anlaşmadan fayda sağlayabilecek şirketlerin başını, hepsi de Çin'de büyük mevcudiyete sahip Daimler, BMW, Peugeot, Allianz ve Siemens çekiyor. Fransız Peugeot hariç diğerleri Alman devleri.

Nitekim anlaşmayla ilgili en büyük sevinç gösterisi, Alman otomotiv sanayinden geldi. Otomobil Endüstrisi Derneği (VDA), anlaşma için "Almanya, uluslararası ticaret ve rekabetin güçlendirilmesi anlamına geliyor" dedi.

Alman Sanayicileri Birliği (BDI) Başkanı Joachim Lang ise 'taşlı bir yol' ikazında bulunarak "Hayal kurmamalıyız. Bu anlaşmayla bile yatırımcılar Çin pazarına gerçekten serbest bir erişim elde etmiyor" diye konuştu.

Macron'dan diyalog vurgusu

Von der Leyen'in 'AB-Çin ilişkilerinde dönüm noktası' diye nitelediği anlaşmayla ilgili Macron, "Avrupa ile Çin arasındaki diyalog son birkaç yılda güçlendi ve daha dengeli hale geldi. Bu yönde devam ediyor" tweetini attı.