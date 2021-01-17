Bloomberg: Zurich Sigorta Grubu Kuzey Akım-2’yi sigortalamaktan vazgeçti

Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsviçreli sigorta şirketi Zurich Insurance Group, ABD’nin yaptırım tehdidi nedeniyle Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşaatını sigortalamaya son verecek.

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, konuya yakın kaynaklarına atıfla İsviçreli sigorta şirketi Zurich Insurance Group’un ABD’nin yaptırım tehdidi nedeniyle Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşaatını sigortalamaktan vazgeçeceğini bildirdi.

ABD Senatosu’nun 2021 yılının ilk gününde Başkan Donald Trump'ın vetosunu kaldırarak oyladığı 2021 mali bütçesi, diğer maddelerinin yanı sıra Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımların genişletilmesini de öngörüyor. Yaptırımlar bu kez özellikle boru testi ve sertifikasyon hizmetleri sağlayan kuruluşların yanı sıra hattın inşasında yer alan gemiler için hizmet sunan şirketleri de etkileyecek.

Habere göre Zurich, Ramboll ve sertifika sahibi Det Norske Veritas Holding A.Ş. ile birlikte bu ay içinde projeden çekilen üçüncü şirket oldu.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin operatörü Nord Stream 2 AG şirketi daha önce projenin son aşamasındaki çalışmalara başlama tarihini ötelediğini açıklamıştı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.