MÜSİAD Başkanı Kaan: İhraç ettiğimiz diziler mutfak ihracatımız için bir ön hazırlık

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yeme içme alışkanlıklarının bir ülkeden diğerine taşınmasında sinema sektörünün payı yadsınamaz. Bunu Amerikan ve Avrupa film ve dizi sektöründe sıklıkla görmekteyiz. Bu yöntemi bizim de özellikle ihraç ettiğimiz diziler aracılığıyla kullanmamız mutfak ihracatımız için bir ön hazırlık” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı yazılı açıklamayla, Türk mutfak sanatlarının ticarileştirilmesi çağrısında bulunarak, MÜSİAD olarak bu alanda başlattıkları atılım ile ilgili bilgiler verdi.

Günümüzde kültür ekonomilerinin en yaygın olarak geçirgenlik gösterdiği sektörün, sinema ve müzik olduğunu ifade eden Kaan, bu alandaki Amerikan baskınlığının yakın dönemde uzak Asya ülkelerinin özellikle genç nesil üzerindeki etkileriyle atağa geçtiğini kaydetti.

'Yeme içme alışkanlıklarının bir ülkeden diğerine taşınmasında sinema sektörünün payı büyük'

Bir ülkenin kültür kodlarının bir film ya da müzikle diğer ülkelere taşındığını aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Bizler kültür endüstrisindeki bu ihracın ana kalemlerini 'audovisüel sanatlar' olarak alırken, aslında çok önemli bir kalemi de göz ardı etmekteyiz: Mutfak sanatları ve ürünleri. Elbette yeme içme alışkanlıklarının bir ülkeden diğerine taşınmasında sinema sektörünün payı yadsınamaz. Çünkü görsel olarak sergilenen mutfak endüstrisi, bir başka ülkede merak uyandırmakta ya da en azından bir yakınlaşmaya neden olmaktadır. Aynı mutfak, ülkenize taşındığı zaman yabancılaşmayı azaltmaktadır. Bunu Amerikan ve Avrupa film ve dizi sektöründe sıklıkla görmekteyiz. Bu yöntemi bizim de özellikle ihraç ettiğimiz diziler aracılığıyla kullanmamız, ileride mutfak ihracatımız için bir ön hazırlık niteliği taşıyacaktır."