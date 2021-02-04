Elon Musk Twitter'a geri döndü: Dogecoin'in fiyatı yükseldi, Ethereum rekor kırdı

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ı terk edeceğini açıklayan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yaptığı paylaşımlarla Twitter'a geri döndü. Musk'ın, sanal paralar hakkında paylaştığı tweetler Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum'un değerinde önemli ölçüde artışa sebep oldu.
Dogecoin'in fiyatı 1 saatte yüzde 40 yükselirken, günlük yükselişi yüzde 75'i buldu. Ethereum da 1.689 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaşırken Bitcoin yüzde 5 yükselerek 38 bin doların üzerine çıktı.
Twitter'a dönüşü uzun sürmeyen Musk, önce bir roket fotoğrafı paylaşıp "Doge" yazarak Dogecoin'in yükselişine atıfta bulundu.
February 4, 2021
Bu paylaşımın ardından yaptığı paylaşımda ise Musk, Aslan Kral filminden bir sahneye, kendi suratını ve Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin görselini yerleştirdi. Bu paylaşımda Musk, 'Ur Welcome (Bir şey değil)' iffadesini kullandı.
ur welcome pic.twitter.com/e2KF57KLxb— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021
Paylaşımları yoğun etkileşim gören Musk, Dogecoin hakkında 'halkın kripto parası' paylaşımında da bulundu.
Dogecoin is the people’s crypto— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021
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