Euro/TL 8.50'nin altını gördü

Haftanın son gününde dolar ve euro kurlarında düşüş devam ediyor. Dolar/TL, bugün bir kez daha 7.10 seviyesinin altını test etti. 9 liranın altına geldikten sonra 7 gündür gerileyen euro/TL ise bugün 8.50'nin altını gördü.

Haftanın son gününe 7.13-7.14 seviyelerinden başlayan dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7.10'un altını test etti. Euro/TL ise üst üste 7. gününde de düşüyor.

9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL, bugün 8.50'nin altına indi.

Haftaya 7.30'un üzerinde başlangıç yaptıktan sonra kademeli olarak düşüşünü sürdüren dolar/TL, dün 7.10'un altına kadar gerilemişti.

Gün içi en düşük seviyeler dolar/TL için 7.0683; euro/TL için ise 8.4696 olarak gerçekleşti.

Küresel piyasalarda dolar değerleniyor

Enflasyon ve çekirdek enflasyon göstergelerinde yükselişe ve katılığa işaret eden çarşamba günkü verinin ardından yatırımcıların enflasyonun düşeceği dönem ve dolayısıyla TCMB'ye faiz indirimi için alan açılacağı dönem beklentileri ötelendi.

TL'nin değer kazanmasına karşılık dolarda aylardır süregelen değer kaybının da tersine döndüğü görülüyor.

Uluslararası piyasalarda dolar haftayı ABD'nin koronavirüsün ekonomik etkilerinden akranlarına göre daha hızlı toparlanacağına yönelik beklentilerle son üç ay içerisinde kaydettiği en büyük haftalık artış ile kapatmaya hazırlanıyor.

Dolar endeksi bu hafta yüzde 1.1 yükselişle 91.602 seviyesine kadar çıktı.