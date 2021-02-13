Morgan Stanley: Türk Lirası beklenenden fazla değer kazanabilir

Zaman zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dış borçlanmalarında aracılık yapan Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının beklenenden fazla değer kazanabileceğini ve doların 6.80 Türk lirasına gerileyebileceğini belirtti.

Morgan Stanley’in Türkiye ile ilgili hazırladığı kapsamlı raporda, kasım ayında ekonomi yönetiminde gerçekleşen değişiklik sonrasında banka tarafından doların 7 Türk Lirası'na gerileyeceği öngörüsünde bulunduğunu hatırlatıldı ve şimdi bu seviyenin de altına inme olasılığının belirdiği kaydedildi.

Morgan Stanley uzmanları, enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda da sürmesini ve nisan ayında yüzde 15.8’e çıktıktan sonra gerilemesinin beklediklerini belirtti.

T24’ün haberine göre Morgan Stanley, enflasyondaki bozulma nedeniyle Merkez Bankası’nın 100 baz puan daha faiz artırımı yapabileceği tahmininde bulundu. Raporda, faiz artırımının Merkez Bankası’nın şubat değil mart toplantısında gerçekleşebileceği belirtildi. Morgan Stanley, 100 baz puanlık olası bir faiz artırımının Türk Lirası'nın daha da değerlenmesini sağlayacağını kaydetti.

Morgan Stanley, önümüzdeki döneme dair belirsiz olan noktalardan birinin, enflasyonun nisan ayında zirve yapması sonrasında Merkez Bankası’nın erken davranarak faiz indirimlerine başlayıp başlamayacağı olduğunu da vurguladı.