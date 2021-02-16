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    '100 bin doların üstünde gayrimenkul alan yabancıya, 5 yıllık ikamet izni verilsin'

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    GİGDER Başkanı Akbal, bakanlığa sundukları öneride Türkiye’de yabancıların belli bir rakamın üzerinde yatırım yaptıkları takdirde, uzun süre ikamet izni alabilecekleri bir düzenlemenin yapılmasını önerdiklerini açıkladı.

    Türkiye’de gayrimenkul alan yabancıların yüzde 25’i vatandaşlık amaçlı gayrimenkul alıyor. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıya satışı artırmak için 100 bin doların üstü gayrimenkul alan yabancıya 5 yıllık ikamet izni verilmesi önerisini hazırladı.

    Dünya'nın aktardığı habere göre, GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, Bakanlığa sundukları öneride Türkiye’de yabancıların belli bir rakamın üzerinde yatırım yaptıkları takdirde, uzun süre ikamet izni alabilecekleri bir düzenlemenin yapılmasını önerdiklerini belirtti.

    Akbal, “Örneğin minimum 100 bin dolar yatırım yapan bir yabancının bu sayede elde edeceği Turkuaz Kart ile 5 yıllık ikamet izni alabilmesinin sağlanması önerisini Bakanlık’a sunduk” açıklamasını yaptı.

    '5 yıllık ikamet izni, sektörü hareketlendirir'

    Ömer Faruk Akbal, “Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı yapan katılımcıların yüzde 75’i bunu vatandaşlık edinmek için gerçekleştirmiyor. Ancak bu enstrümanın daha etkin şekilde işletilebilmesi için sektörün ortak talebi, bedeli 100 bin doların üzerinde gayrimenkul veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı satın alan yabancıya, bu sayede ‘Turkuaz Kart’ verilerek eşine ve 18 yaş altındaki çocuklarına uzun süreli ikamet izni verilmesi hususunda düzenleme yapılması yönündedir” dedi.

    Bir yabancının ortalama katkısı 230 bin dolar

    Şubat ayında ilk bölümünü paylaştıkları ‘Rekabet ve İlham: Türkiye’de Yabancı Gayrimenkul Yatırımlarının Geleceğini İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek’ araştırmasına göre, gayrimenkul yatırımı yapan bir turistin Türkiye’de geçirdiği sürenin yılda ortalama 84 gün olduğunu hatırlatan Akbal, “Bu da ortalama bir turistin Türkiye’de geçirdiği sürenin neredeyse 8-9 katı kadar vaktini Türkiye’de geçiren yeni bir profili ortaya çıkarıyor ki, bu veri sektörün ekonomiye yarattığı katma değer açısından oldukça önemli” değerlendirmesini yaptı.

    Akbal, şöyle devam etti: “Araştırma verilerimize göre, yabancılara ortalama 1 adet gayrimenkulü 150 bin dolara satıyoruz ve 1 yatırımcı ortalama 1,6 daire satın alıyor. Yani 1 daire alan olduğu gibi, birden fazla daire alan da var. Veriler gösteriyor ki 1 yabancının ortalama 230 bin dolarlık bir rakamı Türkiye'ye getirdiğini söyleyebiliriz. Yabancı konut alıcılarının yılda 84 günü Türkiye'de geçirdiğini ve toplam 220 bin konut aldığını düşündüğümüzde yıllık 700 milyon-1 milyar dolar arası ek bir yatırım Türkiye'ye ulaşıyor. Bu ise gayrimenkulün ilk etapta görünmeyen katkısını oluşturuyor.

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    Etiketler:
    Gayrimenkul, Türkiye, Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER), Turist, Konut kredisi, Konut satışı, Emlak Konut, Konut
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