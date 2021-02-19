Kayıt
00:48 19 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    GameStop

    GameStop olayının aktörleri ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043844978_0:0:3204:1802_1200x675_80_0_0_00735d92621d263bcf21d5415bf86db5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102191043845013-gamestop-olayinin-aktorleri-abd-temsilciler-meclisinde-ifade-verdi/

    Büyük yatırımcılara meydan okunan GameStop olayının aktörlerinden Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman, yatırım şirketleri Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ile Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin ve bireysel yatırımcılardan Keith Gill ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.

    Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, ocak ayı sonunda GameStop hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş ve hisse senedi alım satımı yapılan platformlardan Robinhood'un işlemlere getirdiği kısıtlamaya ilişkin "Oyun durduruldu mu? Açığa satış yapanlar, sosyal medya ve bireysel yatırımcılar çarpıştığında kazananlar ve kaybedenler" başlıklı bir oturum düzenledi.

    Eksen
    'Gamestop olayı Wall Street'e savaş amaçlı başlatılmadı, sürdürülebilir değil ama büyük fonlara devlet nerede dedirtti'

    Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen oturumda yaptığı konuşmada, finansal sistemin sadece seçilmiş birkaç kişi için değil herkes için çalışacak şekilde inşa edilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek Robinhood'un misyonunun "finans sistemini demokratikleştirmek" olduğunu söyledi. 

    'Üzgünüm ve özür dilerim'

    Ocak ayı sonunda birçok aracı kurumun bazı hisse senedi fiyatlarında "muazzam" bir artış gördüğünü belirten Tenev, 28 Ocak'ta benzeri görülmemiş bir olay yaşandığını, bu nedenle belirli hisselere işlem kısıtlaması getirilerek sınırlı işlemlere izin verildiğini hatırlattı. 

    Robinhood'un hedge fonlarına yardımcı olmak için işlem sınırlaması getirmediğini vurgulayan Tenev, artan düzenleyici depozit gereksinimlerini karşılamak amacıyla bazı hisselere işlem sınırlamasını uygulamaya koyduklarını iddia etti.

    Tenev, "Ocak ayında benzeri görülmemiş piyasa koşullarına rağmen günün sonunda yaşananlar bizim için kabul edilemez. Üzgünüm ve özür dilerim. Bunun bir daha olmayacağından emin olmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilin." dedi. 

    'İşlem sınırlama kararında hiçbir rolümüz yok'

    Yatırım şirketlerinden Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ise Amerikalı bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarında önemli bir rol oynadığını belirtti. 

    Citadel Securities'in 24 Ocak haftasında bireysel yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynadığına işaret eden Griffin, "Robinhood'un GameStop veya benzer hisse senetlerindeki işlemleri sınırlama kararında hiçbir rolümüz yok. Robinhood'un işlem sınırlama kararını ilk kez kamuya açıklandıktan sonra öğrendim." diye konuştu. 

    Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin de benzeri görülmemiş olay nedeniyle birçok yatırımcının kayıplar yaşadığını aktardı. 

    Plotkin, Robinhood'un bazı hisselere getirdiği işlem sınırlamalarına ilişkin, "Melvin Capital'in ticaret platformunun kararlarında kesinlikle hiçbir rolü olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Melvin Capital, platformlar bu sınırlamaları uygulamaya koymadan günler önce GameStop'taki tüm pozisyonlarını kapattı." ifadelerini kullandı.

    külçe gümüş
    © REUTERS / Michael Dalder
    Finans piyasalarında müesses nizama isyan: GameStop'tan sonra gümüş çılgınlığı

    Reddit'ten WallStreetBets'e analiz

    Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman ise yatırımcıların organize olduğu WallStreetBets forumunun Reddit'teki birçok finans ve yatırımla ilgili topluluklardan biri olduğunu anlattı.

    Huffman, hisse senetlerinde sert yükselişlerin yaşandığı zamandan bu yana "bot" diye adlandırılan robotların, yabancıların veya diğer kötü aktörlerin WallStreetBets forumunda etkili olup olmadığını analiz ettiklerini ancak böyle bir duruma rastlamadıklarını kaydetti.

    Reddit kullanıcısı ve GameStop hissesi satın alan bireysel yatırımcılardan Keith Gill da GameStop hisselerine yaptığı yatırımın değer kazandığını ve bunun için kendisini "çok şanslı" hissettiğini dile getirdi.

    GameStop hisseleri konusunda yatırımcıları teşvik ederek piyasayı etkilediği fikrinin "mantık dışı" olduğunu belirten Gill, sosyal medya paylaşımının GameStop hisselerine milyarlarca dolar yatırılmasına neden olmadığını savundu. 

    GameStop olayı 

    Amerikan borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki çekişme, ocak ayının son haftasında GameStop hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti.

    Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla borsa değeri düşen ABD'li video oyun satıcısı  GameStop, geçen yıl sonu itibarıyla hisseleri en fazla "açığa satılan" yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girmişti. 

    Yatırım fonlarından Melvin Capital, GameStop'ın geçen yıl 17-18 dolar civarında olan hisselerinden açığa satış yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalışmış ancak sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen yatırımcı grubu bu durumu fark ederek örgütlü bir şekilde hisse senedinde alıma geçmişti.

    WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 doları aşmıştı. 

    Wall Street'in büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla geçen ay yaklaşık yüzde 1700 değer kazanarak, yatırım şirketlerinin zarar etmesine neden olmuştu. 

    Etiketler:
    GameStop, Reddit, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kentin bulvar, cadde, sokakları beyaza bürünürken, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
    Diyarbakır’da, Sputnik objektifinden kar manzaraları
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet