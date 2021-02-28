İkinci el araç alım satımına vergi yolda

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre, büyüyen bütçe açığına çözüm bulmak için yeni kaynak arayışlarına giren hükümet, çareyi ikinci el araç satışlarında buldu.

Hazırlanan yasa taslağına göre, ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarı da aracın en az kasko değeri kadar olacak. Böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacak.

Meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5' ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen, "Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.