Reuters'den 'Erdoğan, Ağbal'ı neden görevden aldı' araştırması: Albayrak'ın döviz rezervi satışlarını inceleyecekti

Hükümet ve Merkez Bankası'ndan yetkililerle konuşan Reuters, Ağbal’ın Albayrak döneminin lirayı savunmak için 2019'dan beri yaklaşık 130 milyar dolar rezerv satılmasına dair yüksek maliyetli politikasını gözden geçirme kararı almasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tehdit olarak algılandığını yazdı.

Londra merkezli Reuters haber ajansı, "'Bardağı taşıran son damla': Niye rahatı kaçan Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nı kovdu" başlıklı analiz yayımladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı yapmasından 4 ay sonra Naci Ağbal'ı görevden almasının arka planını araştıran Reuters, durum hakkında bilgi sahibi 6 kişiyle konuştu.

Bunlardan biri, kovulmasından 2 gün önce Ağbal'ın yüksek faiz artırımına gitmiş olmasını 'sadece bardağı taşıran son damla' diye niteledi.

'The last straw': Why an irked Erdogan fired Turkey's central bank chief https://t.co/baYcboquEL pic.twitter.com/37HM3gUgJO — Reuters (@Reuters) March 31, 2021

​İki kaynak, Ağbal'ın görevden alınmayı beklemediğini, zira 19 Mart cuma günü kovulmasından bir kaç saat öncesine değin bankada geç saatlere dek çalıştığını dile getirdi.

Haberde Ağbal'ın döviz rezervlerinde eski Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde yapılan yaklaşık 130 milyar dolarlık harcamayı sorguladığı da belirtildi.

Reuters'e konuşan üst düzey hükümet ve TCMB yetkilileri, Ağbal’ın hızlı yükseliş ve düşüşünün, hem ekonomiyle ilgili farklı vizyonundan hem de Erdoğan’ın damadı ve eski maliye bakanı Albayrak’a yönelik tehdit oluşturduğu algısından kaynaklandığını söyledi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklardan üçü, Erdoğan'ın şubat ayında Ağbal’ın Albayrak döneminin lirayı savunmak için dolar satılmasına (2019'dan beri yaklaşık 130 milyar dolar) dair yüksek maliyetli politikasını gözden geçirme kararından rahatsız olduğunu belirtti.

İlk kaynak, "Bununla ilgili bir rahatsızlık oldu mu? Evet oldu. Başkanlık sarayını etkileyen öne çıkan meselelerden biriydi" diye konuştu.

Döviz rezervlerinin satılmasının gözden geçirilmesi konusunda doğrudan bilgi sahibi bir başka kişi, Ağbal TCMB'nin başında kalmış olsaydı bu gözden geçirmenin dışarıdan bir soruşturmaya dönüşme ihtimalinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Haberde, "Hassasiyet yaratma potansiyeli bulunan gözden geçirmenin haberi, Erdoğan'a, tam da Albayrak için halk desteği toplamaya çalıştığı ve dolayısıyla damadının kasımda Ağbal'ın atanması üzerine istifa etmesinin ardından hükümete geri dönmek istediği spekülasyonlarını alevlendirdiği sırada geldi" denildi.