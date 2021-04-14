Visa ve MasterCard, Rusya'daki çalışmalarını sürdürecek

Sputnik'e konuşan MasterCard'ın Rusya temsilcisi Aleksey Malinovskiy, "Mastercard Rusya'daki çalışmalarına devam ediyor. Rusya'da 20 yılı aşkın süredir iş yapıyoruz ve şu anda Ruslar, Rus bankaları tarafından verilen 100 milyondan fazla Mastercard kartını kullanıyor. Mastercard, Merkez Bankası tarafından sosyal açıdan önemli bir ödeme sistemi olarak kabul ediliyor ve Rus kartlarıyla yapılan tüm işlemler, Rusya Ulusal Ödemeler Kart Sistemi tarafından güvenilir bir şekilde işleniyor" ifadelerini kullandı.

Visa yetkilileri ise RBK sitesine yaptığı açıklamada, ödeme sistemlerinin 30 yıldan fazla bir süredir Rusya pazarında rekabet halinde olduğunu ve faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın yaptırım politikalarının devam etmesi nedeniyle Rusya'nın Visa ve MasterCard ödeme sistemlerinden ayrılabileceği olasılığının göz önünde bulundurulduğunu ifade etmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova ise, Visa ve MasterCard’dın Rusya’daki faaliyetlerinin süreceğini düşündüğünü belirterek, Rusya’nın bu sektörde kendi altyapısını oluşturduğunu, finansal mesajlaşma sistemi ve ödeme sistemi Mir’i başarılı bir şekilde geliştirdiğine vurgu yapmıştı.