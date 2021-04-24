Ekonomi dünyası, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına tepki gösterdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı mesajındaki 'soykırım' ifadesine ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD yönetiminin kararının Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin kararı Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmez. Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. #1915Olayları — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) April 24, 2021

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak politik bir söylemle yaptığı 'soykırım' ifadesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamasında, "Türkiye, köklü tarihi boyunca asla böyle bir insanlık suçu işlememiştir. Uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu gerçek dışı, politik temelli ve dayanaksız ifadeye şiddetle karşı çıkıyor, tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullanan Olpak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dost ve müttefik ülke olarak nitelendirdiğimiz ABD’nin, bir üçüncü ülke olarak kimseye yarar sağlamayacak bu haksız tutumunu, ne siyasi ne de diplomatik açıdan doğru bulmuyoruz. Yaşanan farklı sorunlara rağmen, Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması için ortak çaba gösterdiğimiz böylesine kritik bir süreçte, ABD yönetimini bir kez daha hassasiyetleri gözetmeye ve tavrını gözden geçirmeye davet ediyoruz."

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini ve dünyanın dört bir yanında değer katmak için yürüttükleri ticari diplomasi faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı: 'Soykırım' ifadesi büyük bir hayal kırıklığı, köklü dostluk ilişkisinin ruhuna aykırı

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Biden'ın açıklamasını 'büyük bir hayal kırıklığı' olarak değerlendirerek, "İki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır" dedi.

Yalçındağ'ın açıklaması şöyle: