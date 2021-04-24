Ekonomi dünyası, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına tepki gösterdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı mesajındaki 'soykırım' ifadesine ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD yönetiminin kararının Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.
ABD yönetiminin kararı Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmez. Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) April 24, 2021
Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. #1915Olayları
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak politik bir söylemle yaptığı 'soykırım' ifadesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
Açıklamasında, "Türkiye, köklü tarihi boyunca asla böyle bir insanlık suçu işlememiştir. Uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu gerçek dışı, politik temelli ve dayanaksız ifadeye şiddetle karşı çıkıyor, tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullanan Olpak, şu değerlendirmede bulundu:
"Dost ve müttefik ülke olarak nitelendirdiğimiz ABD’nin, bir üçüncü ülke olarak kimseye yarar sağlamayacak bu haksız tutumunu, ne siyasi ne de diplomatik açıdan doğru bulmuyoruz. Yaşanan farklı sorunlara rağmen, Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması için ortak çaba gösterdiğimiz böylesine kritik bir süreçte, ABD yönetimini bir kez daha hassasiyetleri gözetmeye ve tavrını gözden geçirmeye davet ediyoruz."
DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini ve dünyanın dört bir yanında değer katmak için yürüttükleri ticari diplomasi faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı: 'Soykırım' ifadesi büyük bir hayal kırıklığı, köklü dostluk ilişkisinin ruhuna aykırı
Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Biden'ın açıklamasını 'büyük bir hayal kırıklığı' olarak değerlendirerek, "İki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır" dedi.
Yalçındağ'ın açıklaması şöyle:
- "Türk iş dünyası, ABD Başkanı Sayın Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımını tanıyan ifadelerini büyük bir hayal kırıklığı ile takip etmiştir.
- Tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan bu talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır.
- Türkiye Cumhuriyeti, 'Yurtta barış, dünyada barış' prensipleri üzerine kurulmuş, dini inanç ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu demokratik bir ülkedir.
- Şüphesiz bu tarz açıklamaların, yüz yıllardır aynı topraklarda yaşayan milletlerin ortak acılarını suistimal etmekten öteye geçemeyeceği başka bir gerçektir.
- İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bu günlerde, aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz.
- Bu vesileyle, Türkiye - ABD İş Konseyi olarak başta ABD Başkanı Sayın Joe Biden olmak üzere ABD Yönetiminin konuya ilişkin tavrını tekrar gözden geçirmeye davet ediyor, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek gündemlere odaklanmalarını arzu ediyoruz.
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