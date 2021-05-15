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    Bitcoin'in piyasa payı yüzde 40'ın altına indi

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin gelen ağır satış baskısıyla 50,000 doların altına gerileyerek 48,000 doları da gördükten sonra 49,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi içindeki payı yüzde 40'ın da altına geriledi.

    Veri kaynakları CryptoQuant ve Glassnode tarafında paylaşılan istatistiklere göre, borsalara aktarılan Bitcoin miktarı 13 Mayıs itibarıyla son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Cointelegraph'ın haberine göre, olumsuz haberlerden etkilenen Bitcoin, düşüş eğilimine girdi ve hafta boyu satıcılardan gelen yoğun bir baskıyla karşılaştı. Özellikle Tesla'nın Bitcoin ödemelerine desteği bırakması ve ardından ABD'de önde gelen kripto para borsası Binance hakkında soruşturma açıldığı söylentileri, satış baskılarını artırdı.

    Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 48,868.58 ve 51,438.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.57 artışla 49,765.36 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.32 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 928 milyar dolar ile 1.0 trilyon doların altına geriledi.

    Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,763.67 ve 4,171.02 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.00 artışla 4,041.04 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 14.38 ve piyasa hacmi de 467 milyar dolar düzeyindeydi.

    Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 571.30 ve 614.49 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.48 artışla 601.08 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.79 ve piyasa hacmi de 92 milyar dolar düzeyindeydi.

    Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 330.13 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

    Bitcoin üzerindeki satış baskısına karşın, gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca 14'ünün değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

    Toplam 9,825 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 39.9'unu Bitcoin, yüzde 20.1'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 207 milyar dolar düzeyindeydi.

    Etiketler:
    Elon Musk, Tesla, Kripto para, Bitcoin
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