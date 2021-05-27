Döviz kurlarında son durum: Dolar 8.45 TL, euro 10.3061 TL seviyesinden başladı

Dolar küresel para birimleri karşısında değer kaybederken Türk Lirası karşısında dalgalı seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL kuru bugüne 8.45 seviyesinden başlarken, euro tarihi zirvesinden gerileyerek bugüne 10.3061 seviyesinden başladı.

Global Haber'in aktardığına göre Türk lirası dolar karşısında negatif ayrışmaya devam ediyor. Enflasyon endişelerinin yatışmasıyla 90'ın altına gerileyen dolar endeksi bu sabah yeniden 90 seviyesinin üstüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'li şirketlerin yöneticileriyle dün yaptığı görüşmede ABD'nin Türkiye ile ticaret ilişkilerinde daha yapıcı hareket etmesini beklediğini ve ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'da yapacağı görüşmenin ilişkilerde "yeni dönemin" habercisi olacağına inandığını ifade etti.

Doların seyri açısında iç siyaset ve Fed yöneticilerinin açıklamaları takip edilmeye devam edecek.