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    Çin yuanı ve ABD doları

    Yuanın yükselişine müdahale eden Çin Merkez Bankası'ndan 14 yıl sonra ilk yabancı para zorunlu karşılık oranı artışı

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Ekonomi
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    Çin Merkez Bankası, yuanın yükselişini dizginlemek için 14 yıl sonra ilk defa finansal kuruluşlar için gereken yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

    Çin yönetimini endişeye sevk eden yuanın değerinin spekülasyonların ve arbitrajın etkisiyle hızlı yükselişini frenlemek için harekete geçen Çin Merkez Bankası (PBoC), finansal kuruluşlar için gereken yabancı para zorunlu karşılık oranını 2 puan artırarak yüzde 5’ten yüzde 7’ye çıkardı. Yeni oranlar 15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

    Mayıs 2007'de yüzde 4'ten 5'e çıkarılmasından sonraki ilk yabancı para zorunlu karşılık oranı artışıyla ilgili açıklamasında, PBoC, finansal kuruluşlar için döviz likidite yönetiminin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

    Kararla birlikte bankalar kredi vermek ya da yuan almak için piyasada dolar satmak yerine fazladan dolarlarını PBoC’de tutmak zorunda kalacak.

    Global Times'a konuşan Zhixin Yatırım Araştırma Enstitüsü Başkanı Lian Ping, finans kuruluşlarının PBoC’de karşılık olarak daha fazla döviz mevduatı bulundurmak zorunda kalacağını, yaklaşık 20 milyar dolara tekabül eden miktarda yabancı para birimlerinin sözkonusu olduğunu söyledi.

    Lian, böylece döviz piyasası likiditesinin sıkılaştırılacağını, finansal kuruluşlardan forex arzlarının azalacağını ve yuan üzerindeki değerlenme baskısının hafifletileceğini belirtti.

    BOC International'ın küresel başekonomisti Guan Tao, bu hamlenin, PBoC’nin yuanın kontrolsüzc hızlı yükselişine izin vermeyeceğine ve gerektiğinde müdahale edeceğine, müdahale ettiğinde de yumruğu indireceğine işaret ettiğini söyledi. 

    PBoC, bugün üst üste beşinci gün değer kazanan yuan için referans fiyatını da dolar başına 6.3682 olarak belirledi.

    Yuan son iki aydır dolar karşısında değer kazanırken, PBoC'nin geçen hafta açıkladığı kur hareketlerini tolere etme kararı Çin para biriminin dolar karşısında 3 yılın zirvesine çıkmasına neden olmuştu. PBoC'nin günlük offshore kur düzeltmelerindeki kısıtlamaları uygulamayacağına dair işaretler vermesiyle kurdaki yükseliş geçen hafta hızlanmıştı. Bu da analist ve kur yatırımcılarının kurun güçleneceği beklentisiyle daha fazla yatırım yapmasına yol açmıştı. Geçen hafta günlük referans offshore kur oranı konusunda daha tarafsız davranacağını ve piyasadaki yukarı yönlü hareketleri sınırlamaktan ziyade sadece izleyeceğini söyleyen PBoC, bugünkü müdahalesiyle yuanın yükselişini sınırlamış oldu.

    Pazar günü resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan eski Merkez Bankası yetkilisi Şeng Songçeng "Yuan aşırı uçmuş olabilir,  hızlı kazanımları sürdürülemez olduğu gibi Çinli ihracatçılara da zarar verebilir" uyarısını yapmıştı. 

    Global Times'a konuşan Pekin Ekonomik Operasyon Derneği'nin eski Başkan Yardımcısı Tian Yun, uzun vadede yuanın hala dolara karşı aşamalı yükselişinin beklendiğini belirtti.

    Yuanın yıl sonunda 6.3 civarında gezindikten sonra 14. Beş Yıllık Planın (2021-25) son yılı olan 2025'e kadar 6'nın ötesine geçeceği tahmininde bulunan Tian, Çin'in Kovid-19 pandemisi nedeniyle daha da önemli hale gelen tedarik hatlarının becerikliliğine ve Çin'in hizmet ticaretinde 2025 yılına kadar ödemeler dengesi ve hatta hizmet ticaretinde fazlalıkla sonuçlanabilecek hızlı ilerlemelere dikkat çekti. Bu etkenlerin gelecekte yuanın denge seviyesini yeniden tanımlamasının muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Çin Merkez Bankası (PBoC), Yuan, Çin
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