Ünlü züccaciye markası Bernardo iflas etti

Züccaciye sektörünün ünlü markalarından Bernardo iflas etti, tüm mağazaları mühürlendi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bernardo’nun iflasını onayladı.

Bernardo'nun temelleri 1984 yılında Güner Sözen ve oğulları Nurettin ve Ömer Sözen tarafından Bağdat Caddesi'nde açılan bir züccaciye mağazasıyla atıldı.

Zaman içinde sektörde kendine güçlü bir yer edinen firma, hızlıca mağazalaşmaya başladı. Kısa sürede 35 ilde 23'ü 'franchise' olmak üzere toplam 122 mağazaya ve 150 satış noktasına ulaştı.

Birçok AVM'de mağazası bulunan Bernardo'da 850 kişi istihdam ediliyordu. Ancak 2018 yılında şirketin mali yapısında bozulmalar başladı. 2018'in Ekim ayında da konkordatoya başvuruldu.

Konkordato sürecinden ekonomik olarak toparlanamadan çıkan Bernardo hakkında iflas karar verildi.

Karar sonrası Bernardo'nun faaliyette olan mağazaları da İstanbul 1. İflas Müdürlüğü tarafından mühürlenerek kapatıldı.