TL, gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu

Doların kuvvetlenmesi gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir baskı yaratırken en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi Türk lirası oldu. TL, bu hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Türk Lirası bu hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybederken gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Haftaya 8.55 civarında başlayan Dolar/TL, sabah saatlerinde 8.73 seviyelerinde işlem gördü. İstanbul piyasalarında saat 9.30 sularında dolar 8.73, avro 10.57, sterlin ise 12.27 liradan alıcı buldu.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, TL bu hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybederken gelişen ülke para birimleri arasında en çok değersizleşen para birimi oldu.

Türk lirası hafta başından bu yana yüzde 2.08 değer kaybederken Peru solü yüzde 1.55 düşüşle hafta başından bu yana en fazla değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Brezilya reali ise hafta başından bu yana neredeyse yüzde 3 değer kazandı.

Erdoğan 'faizleri düşürmemiz şart' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirmiş, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söylemişti.

Erdoğan faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın faiz ile ilgili açıklamaları sonrasında dolar/TL kuru sığ piyasada 8.81 seviyesine tırmandıktan sonra 8.65’e gerilemişti.