Moody's: Rusya'nın ödeme sistemlerinden çıkarılma riski devam ediyor

Batı'nın teknolojik bilgi birikimine erişim üzerindeki kısıtlamalarının Rus ekonomisini modernleştirme ve çeşitlendirme çabalarını engellediğine dikkat çeken Moody’s, ABD yaptırımları nedeniyle Rusya'nın ödeme sistemlerinden çıkarılması riskinin devam ettiğini kaydetti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, "Bu seçenek düşük bir ihtimal olsa da, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemlerine erişimine yeni kısıtlamalar getirilmesi olasılığı, finansal istikrarla ilgili belirsizliği artırıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD'nin sürekli yeni yaptırım tehditleri , Rusya'nın kredi profilinin karakteristik bir özelliği olmaya devam edecek, yatırımların genişlemesini engelleyecek, hükümetin bütçe politikasını etkileyecek, ülkenin finansal esnekliği ve ekonomik büyüme potansiyeli üzerinde baskı uygulayacak" denildi.

Bununla birlikte Moody's, Rusya'nın uzun vadeli ülke notunu durağan görünümle Baa3'te tuttu.

Daha önce Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bu kararın ülke ekonomisinin pandeminin etkilerini başarıyla atlattığını gösterdiğini söylemişti.